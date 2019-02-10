عاجل| تشاد تعتقل رئيس أركان المعارضة بعد فراره من ليبيا

انجمينا-العنوان

أعلنت الحكومة التشادية، اليوم الأحد، أسر رئيس أركان المعارضة آمر مليشيا “اتحاد قوى المقاومة ” التي تضم عدة مليشيات يتزعم قيادتها العليا المتمرد المقيم في قطر “تيمان آرديمي”.

وتم إلقاء القبض على رئيس أركان المعارضة ضمن الـ 250 متمردا الذين فروا من ليبيا، والذين بثت وسائل إعلام حكومية تشادية لقطات لهم بعد العملية العسكرية التي أعلنتها القوات المسلحة العربية الليبية في الجنوب الغربي.

ويشكل المتمردين ما قوامه كتيبتين معارضتين سلموا أنفسهم أمس السبت إلى الجيش التشادي والفرنسي عقب فرارهم من ليبيا.

ويظهر التسجيل من بينهم أربعة قادة يعرب أحدهم عن ندمهم لقتالهم ضد حكومة بلادهم ويؤكد على حد قوله بأن ليبيين بينهم أشخاص محددين من مصراتة كانوا يمدونهم بالسلاح بالاتفاق مع زعيمهم “تيمان آرديمي” المطلوب للنائب العام في طرابلس منذ مطلع الشهر الماضي.

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