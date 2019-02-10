الأرصاد: بدء فترة “قرّة العنز” في ليبيا

تتأثر أغلب مناطق ليبيا اليوم الأحد بامتداد مرتفع جوي يُساعد على استقرار حالة الطقس حتى يوم غد الإثنين، بحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وأوضح المركز الوطني في تفاصيل نشرته اليومية أن منخفضاً جوياً يتمركز جنوب أوروبا سيصل تأثيره إلى مناطق شمال البلاد بداية من يوم الثلاثاء القادم.

وسيتسبب المنخفض الجوي في خفض درجات حرارة المناطق الشمالية بالإضافة إلى أنه سيكون مصحوباً بسحب رعدية ماطرة ستتكاثر بشكل أكبر على المناطق الساحلية.

وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أن الأجواء التي ستُخيّم على المنطقة في هذه الفترة هي ما يُعبر شعبياً بـ”قرّة العنز”.

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