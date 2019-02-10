دفاع الوفاق تبحث هذه الموضوعات مع السفير الإيطالي

استقبل وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوفاق أوحيدة عبدالله نجم، اليوم الأحد بالعاصمة طرابلس السفير الإيطالي في ليبيا “جوزيبي بوشينو قريمالدي” والملحق العسكري الإيطالي في ليبيا “باتريسيو ربالينـو”.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن ليبيا وإيطاليا شركاء في عدة منتديات دولية مؤكدا أن تعاونهما واضح بفضل العلاقة المُميزة التي تربطهما والتي بدورها تقرب من وجهات النظر في عديد المجالات خاصة مجال الدفاع والتدريب العسكري، والمنح الدراسية لافتا إلى أن ليبيا استلمت رئاسة مبادرة 5+5 دفاع لعام 2019

من جانبه قال السفير الإيطالي “علينا استغلال استلام ليبيا لرئاسة مبادرة 5+5 دفاع لعام 2019 ميلادية، وذلك بزيادة العمل المشترك، وخاصة في المجال البحري لأن حوض البحر الأبيض المتوسط يجمعنا جميعاً ونريد له أن يكون بحيرة أمن وسلام دائم”.

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