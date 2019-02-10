معيتيق يبحث مشروع الجيل الثالث للمخططات

اجتمع النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، اليوم الأحد مع رئيس مصلحة التخطيط العمراني فرج اللافي، ومدراء الإدارات بالمصلحة.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء استعراض المخططات العامة للمدن من خلال التقسيمات الخمسة الرئيسة على مستوى ليبيا، بالإضافة للمشاكل والصعوبات التي تعيق المصلحة في تفعيل مشروع الجيل الثالث للمخططات في إشارة لظاهرة البناء العشوائي خارج المدن التي أدت لعرقلة اعتماد المخططات الرئيسية، ونقص الموارد المالية للمصلحة.

وأكد معيتيق على أهمية العمل الذي تقوم به المصلحة لتنفيذ المخططات، وطلب من اللافي التواصل مع المكاتب الاستشارية والأجهزة الرقابية لتذليل الصعوبات التي تعيق سير عملها حتى تتمكن من أداء الهام الموكلة لها، والبدء في تنفيذ المشروع خلال الربع الثاني من العام الحالي الذي تتوقف عليه الأنشطة الاقتصادية والخدمية التي تسهم في عملية البناء والتنمية.

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