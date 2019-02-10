اكتشاف 60 إصابة بـ«اللشمانيا» في سرت

أعلن مركز الرعاية الصحية الأولية في سرت اكتشاف 60 حالة إصابة بمرض «اللشمانيا» في مناطق أبوقرين والقداحية بمدينة سرت.

وقال مدير المركز، الدكتور محمد عبدالرحمن إدريس، لـ«بوابة الوسط» إنه في انتظار تسلم حقن العلاج من المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بالتنسيق مع رئيس لجنة متابعة اللشمانيا بالمنطقة الوسطى الدكتور فتحي الكاسح استشاري الأمراض الجلدية.

وأضاف أن اللجنة الطبية المختصة بالقداحية تتابع هذه الحالات، مشيرًا إلى أنه ينقصها العلاج لهذا المرض منذ فترة.

وتوقع ارتفاع أعداد الإصابات إلى 80 حالة، بالمنطقة من زمزم إلى القداحية وأبوقرين، بالإضافة إلى 10 حالات مصابة من سرت، معظمهم بمواقع النزوح منذ 2015.

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