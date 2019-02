المتوسط:

قال عضو مجلس الإدارة بالمفوضية العليا للانتخابات عبد الحكيم بالخير، اليوم الأحد، إنه لا بد من توافر الميزانية اللازمة لإجراء الانتخابات في ليبيا.

وأكد بالخير تسلم النسخة المعدلة من قانون الاستفتاء على مشروع الدستور من مجلس النواب.

