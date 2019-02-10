ماذا طلب “دفاع الوفاق” من إيطاليا؟

دعا وكيل وزارة الدفاع التابعة لحكومة الوفاق أوحيدة عبدالله نجم إلى ضرورة تعميق التعاون مع إيطاليا، وخاصة في مجال الدفاع والتدريب العسكري والمنح الدراسية.

جاء ذلك خلال استقبال نجم في مكتبه بطرابلس صباح اليوم الأحد السفير الإيطالي في ليبيا جوزيبي فريمالدي والملحق العسكري الإيطالي في ليبيا باتريسيو ربالينو، حيث شدد على أن «ليبيا تتطلع إلى تعاون أكبر من قبل إيطاليا».

ونوه إلى أن ليبيا ستكون في حاجة لدعم أصدقائها وخاصة في دولة إيطاليا بعد أن استلمت رئاسة مبادرة 5+5 للعام 2019 ميلادية، معربا عن التطلع إلى «تعاون أكبر وتدريب مشترك في هذا المجال» .

بدوره، قال السفير الإيطالي «علينا إستغلال استلام ليبيا لرئاسة مبادرة 5+5 دفاع لعام 2019 ميلادية ، وذلك بزيادة العمل المشترك ، وخاصة في المجال البحري لأن حوض البحر الأبيض المتوسط يجمعنا جميعاً ونريد له أن يكون بحيرة أمن وسلام دائم».

يشار إلى أن مبادرة (5+5) انطلقت في العام 2003 بهدف تنمية التعاون الإقليمي في المجال الأمني، وتضم في عضويتها إضافة إلى ليبيا كلا من تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال ومالطا.

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