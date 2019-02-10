معيتيق يتابع تنفيذ مشروع الجيل الثالث لمخططات المدن وتقسيمتها

بحث النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، رئيس مصلحة التخطيط العمراني المهندس” فرج اللافي”، ومدراء الإدارات بالمصلحة المخططات العامة للمدن، من خلال التقسيمات الخمسة الرئيسية على مستوى ليبيا.

وبحسب إدارة التواصل والإعلام، جاء ذلك خلال لقاء عقد اليوم الأحد، تم خلاله التطرق إلى تفعيل مشروع الجيل الثالث للمخططات، في إشارة لظاهرة البناء العشوائي خارج المدن، التي أدت لعرقلة اعتماد المخططات الرئيسية، ونقص الموارد المالية للمصلحة.

من جهته أكد معيتيق، على أهمية العمل الذي تقوم به المصلحة لتنفيذ هذه المخططات.

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