 طاقم “طائرة كنه” : توجهنا لمنطقة محظورة تحت الضغط!

أفادت أنباء مُتطابقة من مصادر بالجنوب أن طائرة من نوع CRG كانت تقل آمر منطقة سبها العسكرية علي كنه، إلى حقل الفيل اعترضتها طائرة حربية من طراز mig 23 وغيّرت مسارها نحو قاعدة تمنهنت الواقعة على بعد 25 كلم شرق سبها، وسط أنباء عن توجّه كنه إلى منطقة تكرودين في وادي عتبة.

وكانت غرفة عمليات القوات الجوية بالقيادة العامة للجيش الوطني قد أعلنت حظر عمليات الهبوط والإقلاع من وإلى مطارات المنطقة الجنوبية، وأكدت أن أي طائرة تُخالف التعليمات ستكون هدفاً مشروعا لمُقاتلات الجيش.

وبحسب الأنباء التي لم يتسنى لـ218 التأكد من صحتها، فقد استجوبت قوات الجيش المُسيطرة على قاعدة تمنهنت طاقم الطائرة المُكون من الكابتن ومُساعده وطبيبان آخران حول أسباب توجههم إلى منطقة محظورة جوياً من قبل الجيش، فاعترف جميع من في الطائرة بأنهم وصلوا إلى الحقل تحت ضغط من قبل أطراف تتبع حكومة الوفاق.

وحول مصير رُكاب الطائرة، وردت أنباء تُفيد أن آمر غرفة عمليات الجنوب اللواء عبدالسلام الحاسي أصدر تعليماته فور انتهاء التحقيقات بالإفراج عن الطائرة

ويُذكر أن كنه عُيّن آمراً لمنطقة سبها العسكرية حديثاً من قبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية