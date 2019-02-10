اقتصاد المؤقتة ترسل قافلة مواد غذائية مجانية لبلديات الجنوب الليبي

أرسلت وزارة الإقتصاد والصناعة بالحكومة المؤقتة، قافلة مواد غذائية مجانية لبلديات الجنوب الليبي.

وبحسب المكتب الإعلامي للوزارة، شملت المساعدات، سلع غذائية متمثلة (بالدقيق، الأرز،سكر، طماطم، زيت)، سيتم توزيعها من خلال الجمعيات الاستهلاكية ببلديات كل من ( الشويرف، الشاطي، سبها، أوباري، غات، مرزق).

هذا وأهابت وزارة الاقتصاد والصناعة بالحكومةالمؤقتة، بالمواطنين، التوجه لجمعياتهم لإستلام المخصص بالمجان، داعية في ذات الصدد، مراقبي الاقتصاد بالبلديات الاشراف والمتابعة والتأكيد علي مجانية السلع.

الجدير بالذكر، جاءت هذه المساعدات، بتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة، عبد الله الثني، من خلال صندوق موازنة الأسعار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا