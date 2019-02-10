غوتيريش: وقف إطلاق النار في ليبيا برعاية أممية لا يزال قائمًا رغم الصعوبات

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، ” أنطونيو غوتيريش “، الأحد، أن وقف إطلاق النار في ليبيا برعاية الأمم المتحدة لا يزال قائماً رغم الصعوبات، وقال: “حان الوقت لمساعدة الأطراف الليبية على دفع العملية السياسية التي تقود إلى مصالحة و”انتخابات” في المستقبل القريب.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية الـ32 التي انطلقت أعمالها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بحضور عدد من رؤساء ودول القارة السمراء، بأجندة حافلة بالملفات والقضايا أبرزها: اللاجئون والنازحون والنزاعات والإرهاب وجواز السفر الأفريقي الموحد والاندماج الاقتصادي وعملية الإصلاح المؤسسي للاتحاد وتمويله.

وأضاف “غوتيريش”، إن هناك مساعي لإيجاد حلول جذرية لقضية النزوح القسري، مضيفًا أن القارة وضعت معايير مُثلى للتضامن، مشيرًا إلى أن السلم والأمن والتنمية المستدامة وتغير المناخ من أهم نقاط التعاون بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.

وطالب غوتيريش، المجتمع الدولي إلى العمل بفاعلية لمحاربة غسيل وتهريب الأموال، مشيرًا إلى أن بلدان أفريقيا لديها العديد من المقدرات لاستثمارها في الأمن والسلام.

وحول قضية التغيرات المناخية قال “غوتيريش” إن التغير المناخي يتطور أكثر ما تتطور جهودنا، وهو تهديد وجودي ولا سيما في أفريقيا.

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