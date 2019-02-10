آمر المنطقة العسكرية سبها: قصف مطار حقل الفيل عمل غير إنساني

وصف آمر المنطقة العسكرية سبها، التابعة لحكومة الوفاق الوطني، علي كنه، قصف مطار حقل الفيل بالعمل غير الإنساني وغير الأخلاقي، كونه حاول استهداف طائرة مدنية، كانت تقل جرحى ومصابين، لتلقي العلاج في العاصمة الليبية طرابلس.

وأوضح كنه، في تصريح لقناة ليبيا الأحرار، أن القصف الذي يعتقد أن مهبط حقل الفيل، استهدف بواسطة طائرة حربية، يعتقد أنها من طراز ميغ 21، مبينا أن الأضرار كانت مادية فقط.

وشكك آمر المنطقة العسكرية في الأهداف المعلنة من قبل عملية الكرامة، من حرب الإرهاب، وتحرير الجنوب الليبي، وتأمين مدينة سبها ومواطنيها، عقب القصف الذي استهدف مدنيين، ومنشأة نفطية استراتيجية.

وكانت طائرة تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، قد قصفت السبت، مطار حقل الفيل النفطي، الواقع بمدينة أوباري، جنوب غرب ليبيا.

وحدث القصف الجوي أثناء إقلاع طائرة مدينة، تقل عددا من مهندسي وعمال الحقل ومواطنين من أوباري، كانوا متوجهين إلى العاصمة الليبية طرابلس.

وأكد مصدر عسكري من مدينة أوباري، جنوب غرب البلاد، أن القذيفة سقطت خارج محيط المطار، نافيا وقوع قتلى أو جرحى في صفوف المدنيين أو العسكريين الذين يحرسون المطار.

ويوم الخميس الماضي، أعلنت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الجنوب الليبي، منطقة محظورة أمام حركة هبوط وإقلاع الطائرات المدنية والعسكرية، إلا بتصريح خاص منها.

وهددت غرفة عمليات القوات الجوية التابعة لحفتر، بأن أي طائرة تدخل المجال الجوي بدون تصريح سيتم إجبارها علي الهبوط، والتعمل معها كهدف معادي ومشروع لطائراتها.

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