بحث الممثل الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة ووزير خارجية الجزائر عبد القادر سير العملية السياسية وآخر التطورات في ليبيا وذلك خلال لقاء جمعهما على هامش قمة الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

وأوضحت البعثة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” أن مساهل جدد دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة في ليبيا

