نائب بالمجلس الرئاسي ورئيس التخطيط العمراني يبحثان المخططات العامة للمدن

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، ورئيس مصلحة التخطيط العمراني، فرج اللافي، ومديري الإدارات بالمصلحة، المخططات العامة للمدن من خلال التقسيمات الخمسة الرئيسة على مستوى ليبيا.

وتطرق اللقاء إلى الصعوبات التي تواجه تفعيل مشروع الجيل الثالث للمخططات، وخاصة ظاهرة البناء العشوائي خارج المدن، التي أدت لعرقلة اعتماد المخططات الرئيسية، ونقص الموارد المالية للمصلحة.

وأكد معيتيق على أهمية العمل الذي تقوم به المصلحة لتنفيذ المخططات، مشددا على أن تتواصل المصلحة مع المكاتب الاستشارية، والأجهزة الرقابية، لتذليل الصعوبات التي تعيق سير عملها، حتى تتمكن من أداء الهام الموكلة لها.

وشدد نائب رئيس المجلس على تنفيذ المشروع خلال الربع الثاني من العام الحالي، الذي تتوقف عليه الأنشطة الاقتصادية والخدمية، التي تسهم في عملية البناء والتنمية.

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