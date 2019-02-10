بعد تردي الوضع الأمني في المدينة .. قائد كتيبة شهداء غريان لـ”جويلي : “يخش حفتر ولا تخش أنت”

أخبار ليبيا 24 – خاص

وصف مصدر عسكري رفيع بمدنية غريان أن الوضع الأمني في المدينة بالمزري والمخيف، لافتًا إلى انتشار الجريمة والخطف والقتل خارج سيطرة القانون .

وقال المصدر – في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 – إن المدينة تشهد غياب رجال الجيش والشرطة، مع انتشار السطو المسلح التي تقوم به المليشيات الخارج عن القانون .

وذكر المصدر أن المليشيات الإرهابية تمارس تهريب الوقود المدعوم من محاطات الوقود إلى المناطق المجاورة، وبيعها إلى تجار التهريب، إضافة إلى الاختطاف والتعدي على أرزاق المواطنين مثل “سرقة السيارات” تحت تهديد السلاح، وقتل صاحب السيارة في حال ممانعته تسليمها إياهم .

ولم يقتصر الأمر على ذلك، وأضاف المصدر أن المليشيات حاولت منع المواطنين من الدخول للمصارف، وأخذ السيولة النقدية بالكامل بعد وصولها من مصرف ليبيا المركزي .

وأشار المصدر إلى أن نشوب مشاجرة بين أحد المواطنين والمليشيات فقد تم قتل المواطن أمام الناس، في محاولة منه لمنع المليشيات من أخذ السيولة النقدية من المصرف .

وبين أنه بعد وقوع هذه المشكلة فقد تم إيجاد حلول تلفيقية لعدم تكرار هذا المشهد، فقد تم تشكيل لجنة لكل مصرف ويتم تجميع الشيكات من المواطنين عن طريق “مشايخ المدينة”، إضافة إلى تشكيل لجنة أزمة من قبل مليشيا يرئسها المدعو “محمد ذياب” من منطقة كمون – وهي تعد من أكثر المنطقة التي تتمركز بها المليشيات في المدينة والتي ترفض دخول الجيش والشرطة لغريان .

وأوضح المصدر أن المدعو “ذياب” نصب نفسه على أساس سيقوم بتأمين السيولة النقدية وقت دخولها للمدينة، ولكن في حقيقة الأمر يتم توزيع السيولة على الميلشيات أولا، وبعدها يتم توزيع السيولة على الأهالي، مبلغ وقدره “300” دينار فقط، وفي بعض الأحيان يصل المبلغ للمواطن “75” دينار فقط .

وفي ظل انتشار الجريمة والظلم الذي نزل على الناس ومع غياب دور القضاء ورجال الجيش والشرطة، فقد أعلن بعض الضباط والجنود انضمامهم لقوات الجيش التابعة لحفتر في بنغازي مع بداية عملية الكرامة، ولكن تم منعهم من الدخول لغريان بشكل نهائي .

وأكد المصدر أيضا أنه بعد سيطرة قوات الجيش على أغلب مناطق الجنوب وتقدمه وانتصاراته الأخيرة بدأت المليشيات تتحسس الخطر، فقد عقدت الميلشيات والكتائب اجتماع اليومين الماضيين لتوحيد الجهود حسب قولهم ضد تدخل قوات الجيش للمدينة وقد تم تكلييف المدعو “أبو رخيص سعد صقر” برئاسة المجلس العسكري غريان .

وأعلنت ماتسمى بـ ” اللجنة التحضيرية لملتقى ثوار ليبيا ” تشكيلها ما اسمتها ” القيادة العسكرية الوطنية لكتائب ثوار 17 فبراير ” والتي قالت بأنه سيعلن عن مهامها خلال الفترة القادمة .

وفى بيان جاء فى ختام الملتقى الذي عقد فى غريان أمس السبت أكدت اللجنة بأنها على أتم الاستعداد للتصدي لمن وصفتهم بأعداء الوطن ورفضها التام لحكم العسكر بكافة أشكاله وصوره ملوحة باستخدام السلاح الذي قالت بأنه لازال فى أيدي ” الثوار “ .

وأضاف البيان بأن هذه القيادة العسكرية لها قيادة وواجهة سياسية ألا وهو ” التجمع الوطني الليبي لثوار 17 فبراير ” الذي أنعقد وانبثق للوجود عقب اجتماع فى مدينة الزاوية نهاية ديسمبر الماضي .

ودعا الحاضرين إلى ما وصفوه بـ ” وجوب تصحيح مسار الثورة ” ، وإتاحة الفرصة للنازحين للعودة إلى وطنهم، وتحرير كافة السجناء الموقوفين خارج نطاق القانون مرددين هتافات مناوئة للمعمر القذافي والمشير خليفة حفتر والسلفيين الذين وصفوهم بـ ” المداخلة العملاء ” .

وطالب الحضور بصفتهم ” قادة الثوار ” مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بتكليف لجنة مستقلة للتحقيق حول ما حدث من انتهاكات وجرائم حرب في ليبيا منذ إعلان ما أسموه ” الانقلاب العسكري ” عام 2014 وحتى الآن فى إشارة منهم لعملية الكرامة.

وفي هذا الصدد، أكد المصدر العسكري نفسه أن هناك انقسامات كبيرة بين المليشيات داخل المدينة،بين مؤيد ومعارض لدخول قوات الجيش .

وقد نشب عراك وانقسام خلال اجتماع المليشيات أمس السبت، مابين قائد كتيبة شهداء غريان المدعو “عادل دعاب” وبين قيادات اللواء المكلف من قبل حكومة السراج بقيادة “أسامة الجويلي” .

ولفت المصدر إلى أن المدعو “دعاب” يريد دخول قوات الجيش لغريان بعدما قدم الجويلي قرار بسط سيطرته على مدينة غريان ليحميها من قوات الجيش الليبي ولكن كان رد “الدعاب” له بالحرف الواحد “يخش حفتر ولا تخش أنت يا جويلي” .

وكشف المصدر أن هناك تأييد كبير للمدعو “الدعاب” من قبل بعض قيادات المليشيات هناك، بخصوص الانضمام لقوات الجيش الليبي حينما يدخل للمدينة .

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