وزير الخارجية الجزائري: الجزائر على تواصل مستمر بكل الأطراف الليبية

قال وزير الخارجية الجزائري عبد القادر امساهل، إن الجزائر على اتصال مستمر مع جميع الأطراف الليبية، من أجل إقناعها بالحوار و المصالحة، والاستقرار في ليييا، مضيفا أن بلاده منشغلة بالوضع السائد في ليبيا، وتأثيره على المنطقة.

وجاء ذلك خلال لقائه أمس السبت، بالعاصمة الإثيوبية أديس ابابا، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، السيد غسان سلامة، على هامش قمة الاتحاد الافريقي المنعقدة هذه الأيام.

وأوضحت وزارة الخارجية، أن سلامة قد أطلع الوزير مساهل على أنشطة البعثة الأممية، لتسوية الأزمة الليبية وآخر التطورات المسجلة في هذا الإطار.

وعبر سلامة عن شكره للجزائر نظير دعمها المستمر للجهود الأممية، من أجل التوصل إلى تسوية الأزمة في هذا البلد.

واتفق الطرفان على ضرورة مواصلة التشاور المنتظم حول الملف الليبي، لا سيما بخصوص المراحل المقبلة للمسار الأممي من أجل تسوية الأزمة.

وكان وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، عقب اجتماعه مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة في يناير الماضي، قد أكد على مسار التسوية الذي تقوده الأمم المتحدة، على موقف الجزائر الداعم لحل سياسي قائم على الحوار الليبي والمصالحة الوطنية.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية فإن “هذه الزيارة تدخل في إطار التشاور الدائم بين الجزائر والأمم المتحدة حول الوضع في ليبيا، وستسمح بمناقشة التطورات المسجلة في ليبيا على المستوى السياسي والأمني وتطبيق الإجراءات المتخذة في إطار مخطط عمل الأمم المتحدة من أجل تسوية الأزمة الليبية”.

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