دفاع الوفاق تدعو إيطاليا لدعمها في ترؤسها مبادرة 5+5

دعا وكيل وزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني، أوحيدة نجم، حكومة إيطاليا إلى دعم ليبيا، بعد تسلمها رئاسة مبادرة 5+5 لعام 2019م، معربًا عن التطلع إلى تعاون أكبر وتدريب مشترك في هذا المجال.

وجاء ذلك خلال لقاء نجم، في مقر الوزارة بطرابلس صباح اليوم الأحد، بالسفير الإيطالي في ليبيا، جوزيبي فريمالدي، والملحق العسكري الإيطالي في ليبيا، باتريسيو ربالينو.

وأكد نجم على ضرورة تعميق التنسيق والتعاون، لا سيما في مجال الدفاع والتدريب العسكري، والمنح الدراسية، مضيفا أن ليبيا تتطلع إلى تعاون كبير وواسع من قبل إيطاليا.

من جانبه قال السفير الإيطالي، إن علينا استغلال تسلم ليبيا رئاسة مبادرة 5+5 دفاع لهذا العام، وذلك بزيادة العمل المشترك، وخاصة في المجال البحري، لأن حوض البحر الأبيض المتوسط يجمعنا جميعًا، ونريد له أن يكون بحيرة أمن وسلام دائم، حسب قوله.

وكانت مبادرة 5+5 قد بدأت في عام 2003 لتنمية التعاون الإقليمي في المجال الأمني، وتضم في عضويتها إضافة إلى ليبيا كلاً من تونس، والجزائر، والمغرب، وموريتانيا، وإسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، والبرتغال، ومالطا.

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