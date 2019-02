المتوسط:

أرسلت وزارة الاقتصاد والصناعة بالحكومة المؤقتة، قافلة مواد غذائية مجانية لبلديات الجنوب الليبي.

وبحسب المكتب الإعلامي للوزارة، شملت المساعدات، سلع غذائية متمثلة (بالدقيق، الأرز، سكر، طماطم، زيت)، سيتم توزيعها من خلال الجمعيات الاستهلاكية ببلديات كل من ( الشويرف، الشاطي، سبها، أوباري، غات، مرزق).

وأهابت الوزارة بالمواطنين، التوجه لجمعياتهم لاستلام المخصص بالمجان، داعية في ذات الصدد، مراقبي الاقتصاد بالبلديات الاشراف والمتابعة والتأكيد علي مجانية السلع.

