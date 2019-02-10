سلاح الجو يجبر طائرة مدنية على الهبوط في مطار تمنهنت

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت شعبة الإعلامي الحربي التابعة للقيادة العامة صباح اليوم الأحد عن اعتراض طائرة مدنية أقلعت من حقل الفيل .

وأوضحت الشعبة في بيان لها اليوم الأحد – على صفحتها الرسمية على الفيسبوك – أن مقاتلات سلاح الجو الليبي تمكنت من إجبار الطائرة على الهبوط في مطار تمنهنت بسبها، الواقع تحت سيطرة القوات المسلحة .

وكانت مقاتلات سلاح الجو الليبي قد استهدفت أمس السبت محيط مطار الفيل بعد هبوط طائرة به، تقل آمر المنطقة العسكرية سبها “علي كنه” التابع للمجلس الرئاسي .

وأكد مصدر عسكري مطلع – في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 – وصول آمر المنطقة العسكرية سبها علي كنه المكلف آخيرًا من قبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إلى حقل الفيل النفطي .

وأوضح المصدر أن الطائرة التي هبطت في حقل الفيل ظهر اليوم كانت تقل “كنه” ومجموعة من الضباط العسكريين التابعين لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق .

وذكر المصدر أن “كنه” عقد اجتماع موسع مع قيادات المجموعات الاجرامية المتواجدة بالحقل في مبنى إدارته .

وأشار إلى أن الاستهداف لم يكن مباشراً وعلى الارجح أن العملية كانت لغرض التنبيه وقدرة المقاتلات على رصد وتحديد موعد هبوط أي طائرة في المنطقة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24