غات.. أزمة خبز أنهكت المُواطنين

قامت الحكومة المؤقتة منذ بداية الأسبوع الحالي بتوزيع كمية من الدقيق على مخابز غات بكمية 600 قنطار، ما يعني أن حصة كل مخبز تُقدر تقدر بـ50 طنا موزعة على 12 مخبزا عاملا في المدينة.

وفي الوقت ذاته تشهد غات ارتفاعا في أسعار الخبز الذي وصل فيها سعر الـ6 أرغفة ذات الحجم الصغير “بنينا” إلى دينار.

ويُلقي أصحاب المخابز اللوم في هذه الأزمة على ارتفاع سعر الدقيق حيث يباع حاليا كيس الدقيق وزن 50 كيلوغراما بـ80 دينارا.

ويزيد الارتفاع الملحوظ في أسعار الديزل بالسوق السوداء وعدم توفره في محطات الوقود من حدّة أزمة المخابز، ليبقى المواطن الضحية الكبرى لارتفاع سعر الخبز الذي يُعتبر أساس مطبخه.

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