الملاكم الليبي الزناد يطيح بالكاميروني تشامبا

تمكن الملاكم الليبي مالك الزناد من تسجيل فوزه الـ12، بعدما أطاح بالملاكم الكاميروني “تشامبا” بالضربة القاضية، في الجولة الثانية من المباراة، أمس السبت.

وبدأ الملاكم الليبي في تسجيل ضرباته الخاطفة منذ بداية النزال الذي أقيم بالعاصمة الألمانية برلين ضمن منافسات منظمة الاحتراف العالمية للوزن المتوسط” 76 إلى 81 خفيف ثقيل”، في نزال من تنظيم منظمة Petkos figh night، حيث لم يمهل الفرصة للملاكم الكاميروني لأخذ أنفاسه قبل أن يتمكن من الفوز بالضربة الفنية القاضية في الجولة الثانية.

وينتظر الزناد، الفوز في مباراة واحدة فقط للتأهل للعب في بطولة العالم حيث سيلعب نزاله المقبل شهر أبريل القادم.

