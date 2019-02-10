طائرة تابعة للجيش تعترض طائرة مدنية وتوجهها إلى قاعدة تمنهنت

قالت مصادر إن طائرة حربية تابعة لقوات الجيش الليبي اعترضت طائرة مدنية بحقل الفيل ووجهتها إلى قاعدة تمنهنت.

وأوضحت المصادر أن الطائرة من نوع الـ CRGالتي قامت بنقل الفريق علي كنه من طرابلس إلى حقل الفيل أقلعت اليوم الأحد من مهبط الحقل، وعند رجوعها إلى العاصمة طرابلس قامت باعترضها طائرة مقاتلة من نوع mig 23تابعة للسلاح الجوي ومن ثم وجهتها إلى قاعدة تمنهنت الجوية.

ويشهد الجنوب الليبي عمليات عسكرية أطلقها الجيش لمحاربة التنظيمات المتطرفة وكان الجيش حذر أي طائرة من الإقلاع في الجنوب إلا بعد أخذ الإذن من الجيش إلا أن طائرة مدنية كانت تقل على كنة آمر منطقة سبها العسكرية التابع لحكومة الوفاق قادمة من طرابلس إلى حقل الفيل اخترقت الحظر فقام الجيش بإطلاق طلقات تحذيرية صوبها الأمر الذي أثار لغط حول خرق حظر الطيران ومدى إمكانية استهداف الطائرة.

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