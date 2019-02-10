القبض على أرديمي رئيس أركان المعارضة التشادية الهارب من ليبيا

أعلنت الحكومة التشادية تمكنها من اعتقال رئيس أركان المعارضة تيمان أرديمي الهارب من ليبيا رفقة المتحدث باسم اتحاد قوى المعارضة.

وأعلنت في وقت سابق قيادة أركان الجيش التشادي، أسر أكثر من 250 إرهابيا بينهم أربعة من القادة، إثر دخول قافلة من المتمردين إلى تشاد قادمة من الأراضي الليبية نهاية يناير الماضي وأوضح الجيش التشادي، في بيان له، أن “أكثر من أربعين سيارة دمرت، كما تم مصادرة مئات قطع السلاح”، مشددا على مواصلة “عمليات التطهير في منطقة أنيدي في شمال شرق تشاد على مقربة من الحدود مع ليبيا والسودان.

يشار إلى أن أرديمي ولد عام 1955 بالعاصمة التشادية أنجامينا وحاصل على بكالوريوس في الجغرافيا من تونس عام 1978 وماجستير في تعمير الأراضي عام 1980 وعمل موظفا في في مصنع قطن تشاد في 1992- 1982وتدرج في عمله حتى وصل لرئيس مجلس إدارة قطن تشاد.

وكان له علاقة قوية بالرئيس إدريس ديبي الذي آثر أن يقربه منه بتعيينه مديرا لمكتبه خلال الفترة من 1993 إلى 1997 ثم تمر على ديبي في 2006 واختار المعارضة المسلحة واختير رئيسا للمعارضة التشادية المسلحة التي اندمجت في اتحاد القوى للمقاومة ثم أعلن في 2013 ومن داخل الدوحة مواصلة النضال المسلح ضد نظام ديبي.

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