بالفيديو: الاعلام الحربي ينشر تفاصيل جديدة حول “طائرة حقل الفيل” “شاهد”

كشف الاعلام الحربي التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية تفاصيل جديدة حول طائرة “حقل الفيل النفطي” والتي جرى تحذيرها يوم امس واطلاق طلقات تحذيرية عليها.

وقالت شعبة الاعلام الحربي في بيان صادر عنها ان طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية نوع CRJ حطت بمهبط حقل الفيل النفطي رغم الحظر الجوي الذي أعلنت عنه غرفة عمليات القوات الجوية عبر مختلف وسائل الإعلام المختلفة. مشيراً إلى أنه صدرت نشرة NOTN بمنع الطيران في مختلف مطارات ومهابط المنطقة الجنوبية نظرا للعمليات الحربية الجارية في المنطقة.

واضاف البيان أنه وبعد “هبوط الطائرة المشار إليها في مهبط الحقل رغم وجود مقاتلات سلاح الجو الليبي في فضاء المنطقة، إلا أن مقاتلات سلاح الجو لم تستهدفها وأطلقت طلقات تحذيرية في الصحراء بالقرب من المطار، بعيدا عن المهبط وبعيداً عن الطائرة وبعيداً عن منشآت المطار.

واضاف البيان إنه كان على متن هذه الطائرة طاقم طبي بالإضافة إلى طاقم الطائرة والفريق علي كنه الذي ينصب العداء للجيش الليبي بحسب البيان.

واضاف البيان أنه وفي اليوم التالي بتاريخ اليوم الأحد الموافق 10 فبراير 2018 أقلعت هذه الطائرة في الوقت الذي كانت فيه مقاتلاتنا في فضاء المنطقة، حيث تم الطلب من قائد الطائرة التوجه إلى مطار تمنهنت بمرافقة مقاتلات سلاحنا الجوي، مشيرة إلى أنه توجه بالفعل وهبط بالمطار وتمت استضافة من كانوا على متن الطائرة من قبل غرفة عمليات الكرامة وغرفة عمليات القوات الجوية.

وبيّنت الشعبة أنه جرى لقاء صحفي مع من كانوا على متنها من قبل شعبة الإعلام الحربي بالقيادة العامة، ومن ثم صدرت تعليمات القائد العام المشير خليفة حفتر بالسماح للطائرة ومن على متنها بالمغادرة لطرابلس وتأمينها في الأجواء بحسب البيان.

وفيما يلي فيديو صادر عن شعبة الاعلام الحربي:

القوات الجوية تعترض طائرة مدنية اخترقت منطقة الحظر الجوي في الجنوب وتجبرها على الهبوط في مطار تمنهنت #عمليات_السلاح_الجوي ..يوم السبت الموافق 9 فبراير 2019 حطت طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية نوع CRJ بمهبط حقل الفيل النفطي رغم الحظر الجوي الذي أعلنت عنه غرفة عمليات القوات الجوية عبر مختلف وسائل الإعلام المختلفة .. كما صدرت نشرة NOTN بمنع الطيران في مختلف مطارات ومهابط المنطقة الجنوبية نظرا للعمليات الحربية الجارية في المنطقة .. وبعد هبوط الطائرة المشار إليها في مهبط الحقل رغم وجود مقاتلات سلاح الجو الليبي في فضاء المنطقة .. إلا أن مقاتلاتنا لم تستهدفها وأطلقت طلقات تحذيرية في الصحراء بالقرب من المطار .. بعيدا عن المهبط وبعيدا عن الطائرة وبعيدا عن منشآت المطار .. وقد كان على متن هذه الطائرة طاقم طبي بالإضافة إلى طاقم الطائرة والمدعو علي كنه الذي ينصب العداء للجيش الليبي .. وفي اليوم التالي بتاريخ اليوم الأحد الموافق 10 فبراير 2019 أقلعت هذه الطائرة في الوقت الذي كانت فيه مقاتلاتنا في فضاء المنطقة .. حيث تم الطلب من قائد الطائرة التوجه إلى مطار تمنهنت بمرافقة مقاتلات سلاحنا الجوي .. وقد توجه بالفعل وهبط بالمطار .. حيث تمت استضافة من كانوا على متن الطائرة من قبل غرفة عمليات الكرامة وغرفة عمليات القوات الجوية .. وجرى لقاء صحفي مع من كانوا على متنها من قبل شعبة الإعلام الحربي بالقيادة العامة .. ومن ثم صدرت تعليمات القائد العام المشير خليفة حفتر بالسماح للطائرة ومن على متنها بالمغادرة لطرابلس وتأمينها في الأجواء وهو ما تم فعليا10/2/2019..#شعبة_الاعلام_الحربى Posted by ‎شعبة الاعلام الحربى‎ on Sunday, February 10, 2019

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