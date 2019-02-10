الزائدي: الشعب هو من يصنع مستقبله

أكد أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية د.مصطفى الزائدي، أن الشعب الليبي وحده هو من يصنع مستقبله.

وقال الزائدي، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “فرق شاسع بين الكفاح من أجل استعادة الأوطان، وبناء دولة قوية مستقرة مؤَمَنة مزدهرة، وبين خوض الصراعات بحثا عن موطأ قدم في سلطة أيا كان شكلها، والتحالف مع الشيطان في سبيل الوصول إليها، الأولى تنتج بناء وتقدم، والثانية تحدث دمارا في كل شئ، وتعكس فقط استهتارا بوعي الشعوب، وسوء تقدير لقدرتها على التمييز بين الحق والباطل، يستندون إلى ظواهر الأشياء عندما تُغلب الشعوب على أمرها بقوة قاهرة أكبر من إمكاناتها”.

https://www.facebook.com/mustafa.elzaidi.3/posts/2249919095275381?notif_id=1549789460084505¬if_t=notify_me

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