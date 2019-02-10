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الزائدي: الشعب هو من يصنع مستقبله

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية د.مصطفى الزائدي، أن الشعب الليبي وحده هو من يصنع مستقبله.

وقال الزائدي، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “فرق شاسع بين الكفاح من أجل استعادة الأوطان، وبناء دولة قوية مستقرة مؤَمَنة مزدهرة، وبين خوض الصراعات بحثا عن موطأ قدم في سلطة أيا كان شكلها، والتحالف مع الشيطان في سبيل الوصول إليها، الأولى تنتج بناء وتقدم، والثانية تحدث دمارا في كل شئ، وتعكس فقط استهتارا بوعي الشعوب، وسوء تقدير لقدرتها على التمييز بين الحق والباطل، يستندون إلى ظواهر الأشياء عندما تُغلب الشعوب على أمرها بقوة قاهرة أكبر من إمكاناتها”.

https://www.facebook.com/mustafa.elzaidi.3/posts/2249919095275381?notif_id=1549789460084505¬if_t=notify_me

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • اذهب يا تيس يا فاسد توا جاي تبي تورينا يا فايد. انت اول. كلب ساهمت في خراب ليبيا من ايام ألمانيا و محاكماتك لليبيين التجار دون وجه حق. يا سراق يا سفيه يا محرم. لعنك الله. نحن اعلم بظروفنا يا خسيس. خديت نصيبك ايام القذافي بالبلبعطه و الاجرام. توا هذا الزمن ليس زمانك يا جبان ولا انت و لا الخونه اللي معاك في مصر. فاتكم القطاء يا مخانب

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