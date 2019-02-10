سلاح الجو يجبر طائرة تابعة للخطوط الليبية بالهبوط في مطار تمنهنت بعد إقلاعها صباح اليوم من حقل الفيل

أكدت غرفة عمليات القوات الجوية، إجبار طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية، على الهبوط في مطار تمنهنت، بعد أن أقلعت صباح اليوم من مطار حقل الفيل.

ورافقت طائرة الخطوط الليبية مقاتلة تابعة لسلاح الجو إلى مطار تمنهنت، حيث تمت استضافة من كانوا على متنها من قبل غرفة عمليات الكرامة، وغرفة عمليات القوات الجوية، بحسب شعبة الإعلام الحربي.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي، أن تعليمات صدرت من قبل القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، بالسماح للطائرة ومن على متنها بالمغادرة إلى طرابلس، وتأمينها في الأجواء.

وأشارت شعبة الاعلام الى ان طائرة الخطوط الليبية حطت يوم أمس بمهبط حقل الفيل النفطي، رغم الحظر الجوي الذي أعلنت عنه غرفة عمليات القوات الجوية، مؤكدة أن مقاتلات سلاح الجو لم تستهدفها وأطلقت طلقات تحذيرية في الصحراء بالقرب من المطار بعيدا عن المهبط وبعيدا عن الطائرة وبعيدا عن منشآت المطار.

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