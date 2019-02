المتوسط:

جاء ذلك في بيان صادر عن الحكومة، أكدت خلاله وقوفها المطلق مع الجيش في معركته على الإرهاب، من خلال تسخير كافة امكانياتها لخدمته.

هذا وثمنت الحكومة المؤقتة وفقاً للبيان، الانتصارات التي حققها الجيش في مناطق الجنوب، مبينة أنها تواصل جهودها الحثيثة، لإيصال كافة الخدمات للمواطنين، الذين عانوا من سوء الخدمات وانعدام الأمن.

