بعد استنكارها للعمليات العسكرية .. بعثة الأمم تدعو لمكافحة الإرهاب والجريمة في الجنوب الليبي

أخبار ليبيا 24 – خاص

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى حصر العمليات العسكرية في الجنوب على مكافحة الاٍرهاب والجريمة المنظمة .

وذكرت البعثة في بيان لها “جميع الأطراف بمسؤوليتهم في ضمان سلامة المواطنين وتأمين ثروات البلاد التي هي ملك لجميع الليبيين وذلك عبر الابتعاد كليا عن استهداف المرافق الاقتصادية وعدم المساس بالمدنيين تحت أي ذريعة والتقييد التام بالقانون الإنساني الدولي”.

وشددت البعثة “على ضرورة حصر جميع العمليات العسكرية في مكافحة الاٍرهاب والجريمة المنظمة في الجنوب” معربة عن استعدادها التام للمساعدة في تقريب وجهات النظر وتعرض مساعيها الحميدة لهذا الغرض مذكرة جميع الأطراف بضرورة الالتزام بضبط النفس وتغليب لغة الحوار.

يشار إلى أن الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، قال إن قوات الجيش تحظى بدعم كبير من أهالي المناطق الجنوبية في حربها ضد العصابات الأجنبية والجماعات المتطرفة، وجاءت تصريحاته بعد ساعات من إطلاق الأمم المتحدة تحذيرها من اندلاع نزاع مع استمرار الحشد العسكري في تلك المناطق.

وأوضح المسماري، أن “الجيش الوطني الليبي ينسق بشكل مباشر مع دولتي النيجر وتشاد لمواجهة العصابات وعناصر القاعدة وداعش في الجنوب الليبي”، مضيفاً أن التنسيق قائم مع النيجر والتشاد بشكل مباشر، وتونس ومصر والجزائر لديها قوات لحرس الحدود منوطة بحماية هذه البلدان .

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