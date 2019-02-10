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إرسال قافلة سلع مجانية إلى الجنوب

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة بالحكومة المؤقتة، اليوم الأحد، إرسال قافلة سلع غذائية مجانية إلى بلديات المنطقة الجنوبية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن السلع تتمثل في شحنات سكر ودقيق وأرز وزيت وطماطم، وجاءت بتعليمات من رئيس الحكومة المؤقتة، عبد الله الثني.

ومن المُنتظر أن يتم تسليم شحنة السلع الغذائية إلى الجمعيات الاستهلاكية ببلديات الجنوب لتُشرف على توزيعها للمواطنين.
وأهابت الوزارة بكافة المواطنين الراغبين في الاستفادة من السلع بالتوجه إلى أقرب جمعية استهلاكية لاستلام مُخصصاتهم.

وشددت وزارة الاقتصاد على مجانية هذه السلع، مُؤكدة على مُراقبي الاقتصاد بضرورة مُتابعة ومُراقبة عمليات التوزيع.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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