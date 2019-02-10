تأييد مشروط من البعثة الأممية للعمليات العسكرية في الجنوب “شاهد”

ليبيا – أيدت بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا وعبر بيان صادر عنها العمليات العسكرية التي شنها الجيش الوطني في المنطقة الجنوبية شريطة أن تكون محصورة على مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة.

وقالت البعثة في بيان رسمي صادر عنها اليوم الأحد بشأن التطورات الأخيرة بالجنوب أن على جميع الأطراف بمسؤوليتهم في ضمان سلامة المواطنين وتأمين ثروات البلاد التي هي ملك لجميع الليبيين.

واشارت البعثة في بيانها الصادر على صفحتها الرسمية بتويتر إلى أن ضمان سلامة المواطنين يتم عبر الابتعاد كلياً عن استهداف المرافق الاقتصادية وعدم المساس بالمدنيين تحت أي ذريعة والتقيد التام بالقانون الإنساني الدولي.

وأبدت البعثة استعدادها التام للمساعدة في تقريب وجهات النظر وتعرض مساعيها الحميدة لهذا الغرض، داعيةً جميع من وصفتهم بـ”الأطراف” إلى ضرورة الالتزام بضبط النفس وتغليب لغة الحوار.

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