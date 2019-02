بمشاركة ليبية.. اختتام المؤتمر الوزاري حول «الوصول للعدالة»

المتوسط:

اختتم المؤتمر الوزاري حول “الوصول للعدالة ” أعماله، بتبني إعلان لاهاي لضمان حق الجميع في الوصول إلى العدالة.

وتعهدت الدول المشاركة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسهيل إجراءات العدالة، وضمان سهولة نفاذ الجميع إليها، وجعل الأفراد في مركز اهتمام العدالة، وتشجيع إجراءات العدالة الموازية والبديلة كوسيلة للتعامل مع النزاعات القائمة والمستعصية عن الحل.

الجدير بالذكر، شارك وفد ضم أكثر من 30 وزيراً للعدل وممثلا للمنظمات الدولية، بمشاركة وزير العدل بحكومة الوفاق “محمد لملوم” في فعاليات المؤتمر، الذي عقد يومي السادس والسابع من فبراير الجاري، بقصر السلام في مدينة لاهاي بالمملكة الهولندية.

