شاهد | سلاح الجو يقتاد طائرة ” الجرحى المجهولين ” للتفتيش فى تمنهنت قبل مغادرتها لطرابلس

ليبيا – أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان لها اليوم الأحد تفتيشها طائرة من طراز CRJ تابعة للخطوط الليبية بعد أن حطت أمس السبت بمهبط حقل الفيل رغم الحظر الجوي الذي أعلنت عنه غرفة عمليات القوات الجوية عبر مختلف وسائل الإعلام .

القيادة العامة أكدت على أن غرفة عمليات القوات الجوية قد اصدرت نشرة NOTN بمنع الطيران في مختلف مطارات ومهابط المنطقة الجنوبية نظراً للعمليات الحربية الجارية في المنطقة فيما ندد المجلس الرئاسي يوم أمس بتنفيذ الجيش لضربة تحذيرية قرب حقل الفيل وقال بأن الطائرة كانت ستنقل بعض الجرحى الذين لم تعرف هويتهم بعد خاصة وأن منصور الجندي مدير مستشفى أوباري كان قد أكد للمرصد يوم أمس السبت عدم وجود أي جرحى لديه فى المستشفى من أي طرف .

وأضاف البيان :” بعد هبوط الطائرة المشار إليها في مهبط الحقل رغم وجود مقاتلات سلاح الجو الليبي في فضاء المنطقة .. إلا أن مقاتلاتنا لم تستهدفها وأطلقت طلقات تحذيرية في الصحراء بالقرب من المطار .. بعيدا عن المهبط وبعيدا عن الطائرة وبعيدا عن منشآت المطار “.

وكشفت قيادة الجيش على انه قد كان على متن هذه الطائرة طاقم طبي بالإضافة إلى طاقم الطائرة و علي كنّه الذي إتهمته بمناصبة العداء للجيش الليبي بحسب نص البيان .

وتابعت قيادة الجيش في بيانها :” وفي اليوم التالي بتاريخ اليوم الأحد الموافق 10 فبراير 2019 أقلعت هذه الطائرة في الوقت الذي كانت فيه مقاتلاتنا في فضاء المنطقة .. حيث تم الطلب من قائد الطائرة التوجه إلى مطار تمنهنت بمرافقة مقاتلات سلاحنا الجوي .. وقد توجه بالفعل وهبط بالمطار “.

وتم استضافة من كانوا على متن الطائرة من قبل غرفة عمليات الكرامة وغرفة عمليات القوات الجوية ولم يعثر على متنها على أي جرحى أو مواد محظورة وذلك وفقاً للبيان .

وأضاف البيان بأن القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر قد أصدر تعليماته بالسماح للطائرة ومن على متنها بالمغادرة الى طرابلس وتأمينها في الاجواء وهو ما تم فعلياً بحسب نص ذات البيان .

كما كشف البيان على اجراء شعبة الاعلام الحربي لقاء صحفي مع من كانوا على متن الطائرة على أن يتم نشره فى وقت لاحق فيما وصلت الطائرة بالفعل إلى مطار معيتيقة وأقلعت فى رحلة تجارية عادية إلى مطار صفاقس فى تونس .

يشار إلى أن المجلس الرئاسي قد زعم أمس السبت بأن الغارة التحذيرية تسببت فى أضرار للبنية التحتية لحقل الفيل وبأنها أصابت مدرجه قبل أن يخرج كنّه بنفسه فى حديث متلفز عبر قناة ليبيا لكل الأحرار مؤكداً بأن الضربة كانت بعيدة عن الطائرة ولم ينتج عنها أي أضرار أو خسائر .

المرصد – متابعات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية