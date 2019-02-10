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تشاد تُطيح بقادة حركة مُتمردة قرب الحدود مع ليبيا

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت وزارة الدفاع التشادية القبض على العشرات من قياديي ما يسمى بـ”اتحاد قوى المقاومة” المتمردة شرقي البلاد من بينهم رئيس أركان الحركة والمتحدث باسمها.

ونقل موقع “الوحدة انفو” عن وزارة الدفاع التشادية، قولها إن العملية التي تمت في ولاية اندي المتاخمة للحدود السودانية الليبية مكنت الجيش التشادي من استعادة عدد كبير من الأسلحة والألغام والذخيرة الحية بالإضافة إلى مضادات للطائرات ومركبات قادرة على حمل أسلحة ثقيلة وعربات مدرعة.

وأشار الموقع نقلا عن مصدر عسكري إلى أن من بين المقبوض عليهم 5 عناصر يحملون الجنسية السودانية، مؤكداً أن المتمردين لم يبدوا أي مقاومة تجاه الجيش.

وكان المتحدث باسم الحركة المتمردة اعتذر للشعب التشادي ووعد بتحقيق التنمية في البلاد، غير أن وزير الدفاع التشادي رد عليه بالقول: “كيف لشخص يأتي من ليبيا مع مثل هذا الكم من الأسلحة أن يتحدث عن التنمية”، متوعداً بمحاسبة هذه المجموعة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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