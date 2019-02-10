معيتيق يبحث مع مصلحة التخطيط العمراني سبل تفعيل مشروع مخطط الجيل الثالث

ليبيا – اجتمع عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق اليوم الأحد مع رئيس مصلحة التخطيط العمراني فرج اللافي ومدراء الإدارات بالمصلحة.

الاجتماع إستعراض بحسب إدارة الإعلام والتواصل برئاسة وزراء الوفاق المخططات العامة للمدن من خلال التقسيمات الخمسة الرئيسة على مستوى ليبيا بالإضافة للمشاكل والصعوبات التي تعيق المصلحة في تفعيل مشروع الجيل الثالث للمخططات في إشارة لظاهرة البناء العشوائي خارج المدن التي أدت لعرقلة اعتماد المخططات الرئيسية ونقص الموارد المالية للمصلحة.

ومن جهته،أكد معيتيق على أهمية العمل الذي تقوم به المصلحة لتنفيذ المخططات،مطالباً رئيس المصلحة بالتواصل مع المكاتب الاستشارية والأجهزة الرقابية لتذليل الصعوبات التي تعيق سيرعملها حتى تتمكن من أداء الهام الموكلة لها.

ودعا عضو المجلس الرئاسي رئيس مصلحة التخطيط العمراني إلى البدء في تنفيذ المشروع خلال الربع الثاني من العام الحالي الذي تتوقف عليه الأنشطة الاقتصادية والخدمية التي تسهم في عملية البناء والتنمية.