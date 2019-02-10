اخبار ليبيا الان

القوات الجوية تجبر طائرة تابعة للخطوط الليبية بالهبوط في مطار تمنهنت

تم النشر منذُ 2 ساعتين
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكدت غرفة عمليات القوات الجوية، إجبار طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية، على الهبوط في مطار تمنهنت، بعد أن أقلعت صباح اليوم من مطار حقل الفيل.

ورافقت طائرة الخطوط الليبية مقاتلة تابعة لسلاح الجو إلى مطار تمنهنت، حيث تمت استضافة من كانوا على متنها من قبل غرفة عمليات الكرامة، وغرفة عمليات القوات الجوية، بحسب شعبة الإعلام الحربي.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي، أن تعليمات صدرت من قبل القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، بالسماح للطائرة ومن على متنها بالمغادرة إلى طرابلس، وتأمينها في الأجواء.

The post القوات الجوية تجبر طائرة تابعة للخطوط الليبية بالهبوط في مطار تمنهنت appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • لعنه الله علیکم و علی کبیرکم الحفتور و قال لیک تامینها انت امغیر خطاها یاعمیل المساد الاسراءیلی

    رد