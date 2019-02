المتوسط:

أكدت غرفة عمليات القوات الجوية، إجبار طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية، على الهبوط في مطار تمنهنت، بعد أن أقلعت صباح اليوم من مطار حقل الفيل.

ورافقت طائرة الخطوط الليبية مقاتلة تابعة لسلاح الجو إلى مطار تمنهنت، حيث تمت استضافة من كانوا على متنها من قبل غرفة عمليات الكرامة، وغرفة عمليات القوات الجوية، بحسب شعبة الإعلام الحربي.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي، أن تعليمات صدرت من قبل القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، بالسماح للطائرة ومن على متنها بالمغادرة إلى طرابلس، وتأمينها في الأجواء.

The post القوات الجوية تجبر طائرة تابعة للخطوط الليبية بالهبوط في مطار تمنهنت appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية