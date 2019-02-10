مواصلات الوفاق تستنكر قصف قوات حفتر لطائرة الخطوط الليبية

استنكرت وزارة المواصلات بحكومة الوفاق، السبت، استهداف قوات حفتر لطائرة الخطوط الجوية الليبية التي أقلعت من حقل الفيل النفطي جنوب شرق البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان تحصلت الرائد

على نسخة منه، أن الطائرة التي استهدفت كانت تنقل العاملين بحقل الفيل، معتبرة

استهدافها انتهاكا لكافة القوانين والمواثيق الدولية.

وأكد الوزارة أنه في حالة تكرار مثل

هذا العمل قد نضطر إلى إيقاف الحركة

الجوية لمطارات الجنوب، بدلا من زيادة الرحلات إلى المنطقة هناك.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قد

وصف السبت، قصف طائرات قوات حفتر لطائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية الليبية كانت

تنقل جرحى ومصابين من حقل الفيل النفطي؛ لتلقي العلاج في طرابلس ـ بـ “العمل

الإرهابي”.

يُذكر ان قوات حفتر بالمنطقة الجنوبية

قد استهدف طائرة الخطوط الجوية الليبية بمهبط حقل الفيل النفطي.

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