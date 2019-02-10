خبير: أفريقيا بإمكانها القضاء على الإرهاب

قال خبير مكافحة الإرهاب العقيد حاتم صابر إن القارة الأفريقية بإمكانها الاتحاد لإنهاء الإرهاب في دولها .

وأضاف صابر في مداخلة مع برنامج “LIVE” على قناة “218 NEWS”، الأحد، أن القمة الأفريقية المنعقدة حالياً في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا من شأنها أن توحد الجهود، خاصة وأن كافة القادة الأفارقة متواجدون فيها، مبينا أن تهديد التنظيمات كالقاعدة وداعش وبوكو حرام بات أكبر من ذي قبل.

وطالب صابر برفع الحظر الدولي عن تسليح الجيش الليبي ليتمكن من الدفاع عن حدود البلاد، ويحارب الإرهاب والتطرف، خاصة في العملية الدائرة في الجنوب الليبي لطرد التنظيمات والعصابات المتطرفة التي استغلت الوضع السياسي المضطرب.

ونوه صابر إلى أن الدول الخارجية تسعى جاهدة لإدخال أجنداتها ودعم أطراف معينة لاستمرار الصراعات خدمةً لمصلحتها، مناشدا كافة الدول الأفريقية بأن تقف صفاً واحدا لمواجهة التهديدات الإرهابية، وأن تدعم هذه الدول بعضها في مواجهة هذه التحديات.

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