رفض جماعي لتعيين الفريق علي كنة آمرا للمنطقة العسكرية سبها

أعلنت عشر كتائب من مدينة أوباري مساء الخميس، رفضها الضمني التام والمطلق لتعيين الفريق علي كنة، آمرا للمنطقة العسكرية سبها التابعة لحكومة الوفاق، كما نددت بالهجوم الذي تعرضت له الكتيبة مئة وسبعة وسبعون مشاة، بإمرة العقيد خليفة الصغير، الخميس الماضي في مقرها بمعسكر تيندي جنوب المدينة.

وجاء هذا الإعلان في بيان موقع من كل الكتائب التي كان الفريق كنة يعول عليها، حيث أكد الموقعون أن بيانهم يأتي استجابة لمطالب أهلهم في المنطقة الجنوبية، وانطلاقا من إرادتهم الوطنية الحرة.

كما عبر الموقعون عن تأييدهم وترحيبهم بعملية تحرير الجنوب، التي أطلقتها القيادة العامة للقوات المسلحة، وأنهم على أتم الاستعداد لتنفيذ الواجب المنوط بهم من قبل القيادة العامة.

وطالب البيان حكومة الوفاق بعدم السماح بقدوم أية قوات عسكرية إلى المنطقة الجنوبية، والوقوف مع الجيش لتوفير الأمن والأمان للمواطنين في المنطقة، مطالبين إياها بتقديم الخدمات للمواطنين، وتنمية المنطقة، بحسب نص البيان.

وسبق وأعلن العديد من القبائل رفضهم لتعيين فائز السراج لعلي كنة آمرا للمنطقة العسكرية سبها.

