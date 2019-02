المتوسط:

أعلن مصدر في حكومة الوفاق، وصول قوات تابعة لها اليوم الأحد إلى حقل الشرارة النفطي.

يأتي ذلك بعد إعلان الجيش سيطرة قواته على الحقل، من جانبها اتهمت قيادة الجيش في بيان لها، المجلس الرئاسي بأنه يخضع لـ”سيطرة إرهابيين” و”لا يتحكم في أي شيء” وثمة “مخططات لإقامة دولة متطرفة في الجنوب الليبي”.

