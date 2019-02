المتوسط:

أوقفت هيئة الرقابة الإدارية طرابلس سفير ليبيا لدى تركيا عبد الرزاق مختار عن العمل على ذمة قضية.

جاء ذلك في القرار رقم 131 لسنة 2019 الذي أصدره رئيس الهيئة نصر علي حسن بتاريخ 7 فبراير 2019 والذي تضمن إيقاف مختار إحتياطياً عن العمل على ذمة القضية 18 لسنة 2018 .

وأكد ضرورة التقيد بأحكام ما جاء فيه ووضعه موضع التنفيذ منذ تاريخ صدوره مشيراً إلى أن هذا الإيقاف يأتي لما تقتضيه ضرورة التحقيق .

The post الرقابة الإدارية توقف سفير ليبيا لدى تركيا عن العمل appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية