«منتدى مصراتة للحوار» و«العربي الأوروبي لحقوق الإنسان» يعقدان ندوة مشتركة

نظم منتدى مصراتة للحوار الوطني بالتعاون مع المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، والذي يتخذ من أوسلو مقراً له، ندوة حول المشهد الليبي سياسياً واقتصادياً.

تناول الندوة المحاور المُعلن عنها في الدعوة للاجتماع، والتي حضرها العديد من المهتمين.

تناول الدكتور رمضان بن زير، أستاذ القانون الدولي والأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان، موضوع المؤتمر الوطني الجامع وأبدى العديد من التحليلات القيمة في هذا المجال، مؤكداً على ضرورة انعقاد المؤتمر الجامع خاصة بعد فشل مجلسي النواب والدولة في الوصول إلى اتفاق فيما بينهما لإنهاء الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد.

