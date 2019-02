«داخلية الوفاق»: الصراعات القبلية خناجر مسمومة في خاصرة الوطن

المتوسط:

أصدرت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، بيانًا، تُؤكد فيه على ضرورة المصالحة الوطنية وتوحيد الصف ولم الشمل ونبذ الخلافات بين الفرقاء الليبيين، التي تُفضي إلى النهوض بالوطن وبنائه.

وأضاف البيان، أنَّ الصراعات القبلية أو الجهوية أو الحزبية ما هيَّ إلا خناجر مسمومة في خاصرة الوطن.

وأشار البيان، إلى أنَّ المصالحة الوطنية الشاملة الصادقة تتطلب جهدًا ورغبة حقيقية من الجميع لإنهاء الأزمة.

