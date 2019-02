تنفيذ مشروع الجيل الثالث على أجندة رئيس مصلحة التخطيط العمراني

المتوسط:

اجتمع النائب بالمجلس الرئاسي، صباح اليوم الأحد، مع رئيس مصلحة التخطيط العمراني المهندس فرج اللافي، ومديري الإدارات بالمصلحة.

وخلال الاجتماع، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، تمَّ استعراض المخططات العامة للمدن من خلال التقسيمات الخمسة الرئيسة على مستوى ليبيا، بالإضافة للمشاكل والصعوبات التي تعيق المصلحة في تفعيل مشروع الجيل الثالث للمخططات في إشارة لظاهرة البناء العشوائي خارج المدن، التي أدت لعرقلة اعتماد المخططات الرئيسية، ونقص الموارد المالية للمصلحة.

من جهته، أكد النائب على أهمية العمل الذي تقوم به المصلحة لتنفيذ المخططات.

