قائد السبسي في أديس أبابا: تونس وليبيا شعبٌ واحد

كانت القضية الليبية محور مناقشات بين رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، والأمين العام للأمم المتحدة (UN)، أنطونيو جوتيريس، خلال اللقاء الذي جرى يوم الأحد 10 شباط 2019.

بالنسبة لرئيس الدولة التونسي، فإن تونس وليبيا شعب واحد. “ستكون حدودنا مفتوحة دائماً أمام الليبيين”.

وقال في اديس ابابا على هامش افتتاح الدورة العادية الثانية والثلاثين للاتحاد الافريقي أن هذه القضية ستكون احد الموضوعات الرئيسية للقمة العربية في مارس المقبل.

وفي السياق ذاته ، أكد رئيس الدولة أن تونس من بين الدول الأولى التي تناضل من أجل استقرار القارة الأفريقية. “تونس هي إفريقية. لذلك من الطبيعي أن تكون قاطرة البلدان التي تعمل على تحسين الوضع في إفريقيا”.

هذا واستضافت إثيوبيا يوم الأحد 10 فبراير 2019 الدورة الثانية والثلاثين للاتحاد الأفريقي بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية.

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