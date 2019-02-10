انفراج في أزمة نقص الوقود والغاز في بني وليد

تشهد بلدية بني وليد حدوث انفراج كبير في أزمة نقص الوقود والغاز التي شهدتها المدينة منذ عدة أشهر، بعد فتح المحطات أبوابها أمام المواطنين، مما أدى إلى تخفيف حدة الازدحام.

وقال نائب رئيس لجنة أزمة الوقود والغاز ببني وليد، حاتم التويجر، لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد إن محطات الوقود بالمدينة شهدت انفراجًا كبيرًا في أزمة الوقود بعد الجهود التي بذلتها اللجنة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في البلدية.

وشهدت مدينة بني وليد خلال الأشهر الماضية نقصًا حادًا في الوقود وغاز الطهي مما أدى إلى ازدهار السوق السوداء لبيع الوقود والغاز بأسعار مرتفعة جدًا مستغلين حدوث هذه الأزمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط

