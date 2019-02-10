الكشف عن أسباب إغلاق مركز شرطة تاورغاء

تم صباح اليوم الأحد، إغلاق وتعليق العمل بمركز شرطة مدينة تاورغاء إلى حين شعار آخر.

وأوضح الناشط الاعلامي من مدينة تاورغاء عماد ارقيعة، في تصريح لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، أن إغلاق مركز شرطة تاورغاء جاء بتعليمات من آمر المنطقة العسكرية الوسطى محمد الحداد، لافتا إلى أن عناصر الشرطة خرجوا من المركز وتوجهوا إلى العاصمة طرابلس.

وقال ارقيعة، “إن اغلاق المركز جاء على خلفية قيام أحد أعضاء لجنة متابعة اتفاق المصالحة بين تاورغاء ومصراتة سليم بوشحمة بالاعتداء بالضرب على مواطن تاورغي بمنزله أمام عائلته ومطالبته بالخروج من منزله، وعندما توجه المواطن التاورغي إلى مركز الشرطة لفتح محضر بالواقعة صدرت الأوامر بإغلاق مركز الشرطة بالكامل وتم تهديد عناصر الشرطة بعدم تحرير المحضر”، لافتا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الاعتداء على الأهالي، وأن هناك أفراد حراسة من المنطقة الوسطى يقومون بممارسات غير مقبولة تنم عن عدم احترام حقوق العائلات العائدة لمدينتهم تاورغاء.

وأكد ارقيعة، أن الأوضاع في تاورغاء متوترة للغاية، مشيرا إلى أن هناك 4 عائلات قامت بمغادرة المدينة لعدم توفر الأمن والاستقرار وسوء الأوضاع المعيشية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

