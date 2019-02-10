أوحيدة: المصالحة أول خطوة في البناء

ناشد عضو مجلس النواب مصباح أوحيدة، جميع الأطراف الليبية بضرورة تغليب مبدأ المواطنة والمساواة للخروج بليبيا من أزمتها.

وقال أوحيدة في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “الإقصاء مفسد والمصالحة أول خطوة في البناء، فلا تحججوا من أجل هفوات غير مسئولة لكي تدمروا وطن بالنعرات مقيتة واتباع الاهواء، عليكم بتغليب مبدأ المواطنة والمساواة والتقييد بالعهود دون ممارسة السفاح المصلحي لأجل طموحات مغامري حب الظهور وأصحاب الخطابات البطنية المضادة لمصلحة بلد يتفتت من أجل الغرباء”.

https://www.facebook.com/ musbah.awhida/posts/ 2315849895113236?notif_id= 1549820349953638¬if_t=notify_ me&ref=notif

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