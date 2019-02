المتوسط:

قام مركز شرطة تاورغاء، بمباشرة مهامه بشكل كامل، وذلك لتقديم الخدمات للمواطنين، وتفعيل عمل الدوريات والتمركزات الأمنية على الطريق الساحلي، وذلك في نطاق اختصاص عمل المركز.

وأفاد المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية، أنَّ هذه الخطوة تأتي ضمن إطار تفعيل عمل المؤسسات الأمنية داخل البلاد، ولحفظ الأمن والاستقرار داخلها.

