المتوسط:

أفادت مصلحة الجمارك، بـ ضبط حاوية بميناء الخمس البحري تحوي 186 صندوقًا من المشروبات الكحولية.

وأشارت مصلحة الجمارك، إلى أن المستندات الخاصة بالحاوية المضبوطة تفيد بأنها محملة بورق الطباعة والتصوير، إلا أن عمليات التفتيش كشفت أنها تحوي شحنة كحول، وفق البيان.

The post «الجمارك» تضبط حاوية تحمل مشروبات كحولية بـ ميناء الخمس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية