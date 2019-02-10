الخدمات الصحية ببني وليد تفتتح عيادة علاج اللشمانيا بعد توفر العلاج‎

افتتح صباح اليوم مدير إدارة الخدمات الصحية أسامي سلامة الوداني بمكتب الرعاية الصحية الأولية عيادة علاج اللشمانيا بعد توفير العلاج من المركز الوطني للأمراض السارية والمعدية.

حيث تم علاج مايقارب 20 مصاب باللشمانيا تتراوح إصابتهم بين البسيطة والمتوسطة ومن مختلف الفئات العمرية ومن بينهم الأطفال

وأكد الوداني في تصريح لبوابة افريقيا الاخبارية أن الدواء آمن جدا وفعال حسب تقارير وزارة الصحة ومركز الوطني للامراض السارية

وفي ذات السياق أكد مدير الرعاية الصحية المكلف جمعة احميد أن العمل بمكتب الرعاية مستمر يوميا من الأحد الى لخميس والعلاج متوفر.

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